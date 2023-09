Javier Bardem no pisará su alfombra roja de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián. La huelga de actores en Hollywood ha hecho que posponga al año que viene recoger el Premio Donostia. No habrá grandes estrellas estadounidenses, pero sí grandes películas. Será aquí donde 'La sociedad de la nieve' inicie su carrera hacia el Oscar. La polémica llega con el documental 'No me llame Ternera'. La entrevista al miembro de ETA que algunos quisieron sacar de la programación. La producción nipona de animación 'El chico y la garza' de Miyazaki ha abierto hoy el certamen. Por delante aún 8 días de cine.