El director y presentador del programa nocturno 'El Chiringuito' y del informativo deportivo de mediodía 'Jugones', Josep Pedrerol, da su opinión sobre las declaraciones de Xavi Hernández en las que dijo que los "peores días de su vida" los ha pasado como entrenador de Barça. "¿Xavi no sabía no lo que era la presión?", "¿Jugar en el mejor Barça de la historia no suponía presión? ¿Jugar en la selección española no suponía presión?", se pregunta Pedrerol en su análisis.