El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, intervino este viernes en un evento sobre redes sociales en la ciudad de Salamanca junto a otra integrante del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Ana Alonso.

A lo largo de su intervención, destacó que "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante" y se refirió a "gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", como el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) o el presidente argentino Javier Milei.

Por eso, aconsejó a los asistentes que fueran ellos mismos, "sin miedo".

“Yo he visto a Milei en una tele, recordáis, y según le estaba oyendo, os acordáis, cuando salió en no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello que dijo, pocos días antes, y yo dije es imposible que gane las elecciones, hoy ha cavado su fosa. Pues no. Esto nos lleva a la conclusión de que la autenticidad es un valor que la ciudadanía aprecia más que ningún otro”, dijo.