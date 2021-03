La curva de contagios continúa subiendo en casi toda España, de forma muy desigual. Es el caso de Cataluña, que hoy ha notificado casi 1500 nuevos contagios, 8 fallecidos y una incidencia acumulada de 211 casos por cada 100000 habitantes. Suben todos los indicadores y también la presión asistencial en planta y en UCI. En Navarra, aunque descienden los nuevos contagios y hoy se notifican 28 menos que ayer, pero preocupa su situación porque encadena 6 jornadas seguidas muy por encima del centenar de casos. En el País Vasco la situación empeora, porque con los casi 500 contagios notificados, suman un total de 3466 nuevos casos esta semana, 1000 más que la semana anterior. Madrid sigue registrando los peores datos este fin de semana, con más de 2000 casos diarios, cifras que no se registraban desde mediados de febrero. El efecto fin de semana reduce el número de nuevos contagios en Andalucía, casi 400 menos que ayer, y 3 fallecidos. Pero la incidencia acumulada a 14 días alcanza los 134 casos por cada 100000 habitantes. En Galicia y Valencia la buena evolución de la pandemia se mantiene. Este fin de semana Galicia no ha registrado ningún fallecimiento y los ingresos hospitalarios han caído hasta llegar a niveles no conocidos desde septiembre. En Valencia, los datos notablemente con una caída en la tasa de positividad del 16 por ciento con respecto a la semana pasada. Aún así, la amenaza de la cuarta ola está ahí, y la velocidad de expansión dependerá de nuestra forma de actuar.