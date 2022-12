El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su discurso durante los actos por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, para reivindicar la labor desarrollada durante la legislatura y criticar la actitud de la oposición. “Honrar la Constitución Española obliga a cumplir todos los artículos. Tenemos una oposición que no cumple la Constitución. Hago un llamamiento a los grupos de la oposición para que cumplan, porque mientras no lo hagan no pueden dar ninguna lección de constitucionalismo”, ha asegurado.