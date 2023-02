El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado con dureza a la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, durante su pregunta en la sesión de control al Gobierno, donde esta le ha intentado afear la polémica de la ley del ‘Solo sí es sí’. "En este contexto tan preocupante, España es la economía que más crece, con la inflación más baja de la UE y ustedes no echan la mano en nada. La gente de bien... si ustedes votan no a la subida del SMI o la a revalorización de las pensiones debe ser que los trabajadores y los jubilados no son gente de bien para ustedes... Cuando votan en contra del impuesto a las energéticas o a las entidades financieras, será porque piensan que esa gente sí es de bien. ¡Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es!", ha afirmado.