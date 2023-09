El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que no puede aceptar "que la democracia española sea igual a una dictadura" y que se contemple "una amnistía por delitos que atentan contra la democracia". "En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado", ha dicho Feijóo en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife tras un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como parte de su ronda de contactos para conseguir apoyos para su investidura.