La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha disculpado por sus palabras sobre el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, aunque ha asegurado que “para nada tenía afán ofensivo”. “Si el señor Tellado se ha sentido ofendido, yo me disculpo, por supuesto no tenía ninguna voluntad de provocar humillación, ofensa o sobre todo malestar, pero por supuesto me disculpo”, ha reiterado en varias ocasiones. Aunque ha añadido que “algunos tienen la piel muy fina, porque nada menos que el presidente Sánchez ha tenido la campaña de la fruta estas Navidades y nadie se ha disculpado. Yo me disculpo sin problema, señor Tellado, si usted se ha sentido ofendido por unas palabras que para nada pretendían molestarlo ni ofenderlo”, ha insistido.