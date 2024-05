Pedro Sánchez ha convertido las explicaciones en el Congreso sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, en una denuncia de lo que denomina la "máquina del fango", sin entrar al detalle. Para el jefe del Ejecutivo no hay caso, ni por una supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa con dinero público ni tampoco por haber firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos públicos. "El juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ha dicho ya, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo", ha señalado este miércoles en referencia a la compañía aérea. Asimismo, ha rebajado las cartas de recomendación a "declaraciones de interés" que no habrían sido tenidas en cuenta en la valoración de un concurso, "junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid".