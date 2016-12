Hoy me he levantado triste. Triste y decepcionada. Soy médico de familia y me apena ver cómo se está gestionando la sanidad pública, concretamente la atención primaria del área de Coruña.

Estoy triste porque compruebo a diario como compañeros y compañeras dan lo máximo para ofrecer una atención de calidad y personalizada a más de 50 pacientes al día... porque no, no somos superhéroes, cuando la lista de pacientes pasa de 40 hay que redoblar esfuerzos para que todos sean atendidos como merecen y no se nos pase nada por alto.

Estoy preocupada porque se prefiere dejar una consulta sin sustituto a dar una cobertura con un profesional presente todos los días... ¿realmente es un ahorro no contratar a nadie, o contratar a alguien solo por 3 horas? ¡Pues no, porque muchas de esas personas acudirán a los servicios de urgencias!

Estoy decepcionada porque se hace caso omiso a la reclamación firmada hace más de un año por 200 profesionales de la salud pidiendo mejoras en la gestión de la atención primaria del Servizo Galego de Saúde.

Estoy enfadada porque veo cómo una generación entera de médicos de familia muy bien preparados se plantea emigrar antes que seguir siendo un parche temporal en una consulta diferente cada día, con escasas posibilidades de ejercer de lo que realmente nos gusta, de médico de cabecera, de familia... ¿Cómo quieren que establezcamos una relación de confianza con nuestros pacientes si al día siguiente ya no estaremos allí?

Pues nada, habrá que superar el desánimo y mirar al futuro con esperanza... ah no, esperen, que aún no sabemos donde iremos a trabajar a partir del 1 de Enero....