O boicot aos productos cataláns

Hai tempo que países como Marrocos ou México se separaron de España, e outros como China, Tailandia, India ou Bangladesh, nunca foron españois.

Sen embargo, as mesmas persoas que boicotean os produtos cataláns baixo o insostible argumento de que se queiran separar de España, non dubidan en mercar, por baratos, os pantalóns, camisetas ou abrigos procedentes de China, Marrocos, México, Tailandia, India ou Bangladesh.

Que mulleres e nenos traballen xornadas de 10, 12 ou 14 horas, por un salario vergoñento, que non lles chega nin para malvivir, para que nós merquemos camisetas e mais camisetas a 4 euros, si que é un motivo real de boicot; e non a suposta afrenta dos cataláns por querer decidir se seguen ou non seguen formando parte do Estado español.

Así somos de influenciables!

