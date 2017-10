Democracia, el derecho del pueblo a elegir. Faltaría más. Pero eso sí, con todas las de la ley. No con las reglas del juego de tan solo algunos. Es que es la voluntad de todos, proclaman. ¿Incluidos los que no quieren votar? Porque hay otra parte, los del otro lado. Los que, al no ser un referéndum legal, pasan de ser partícipes. Los que no les sirve una declaración unilateral con urnas de truco de trilero. Esos que asumen marginados que, por su determinación, se han quedado tras la línea enemiga. Secuestrados por los carceleros del así a mí me vale y tú te lo tienes que tragar, os venís conmigo a la independencia. Y junto a estos que pasan de la ilegalidad, también habitan en el otro lado los del desinterés. Los que no están para gaitas, porque tienen algo mucho más serio de lo que preocuparse.

Aquellos que pelean contra una grave enfermedad, o por hacer llegar a su familia a fin de mes. Ese anciano que ve cómo huyen las empresas y vive con el temor de perder también sus medicinas o su pensión, con la que ayuda a sus hijos y nietos. Que le pregunten a ese otro lado sí están para independentismos.

