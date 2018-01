Una respuesta atractiva

Pasaron varios años desde la inauguración hasta que fui por primera vez al mayor complejo comercial de la región (situado a unos veinte minutos en vehículo del lugar donde resido), algo que pone de manifiesto la escasa pasión sentida hacia los grandes centros de consumo. Voy cuando toca sin problemas, pues hasta el momento no he tenido ninguna reacción alérgica, aunque no como una forma de pasar las horas. Del mismo modo, tampoco tengo como pasatiempos ir de compras al pequeño y mediano comercio, pero creo que su desaparición supondría una pérdida enorme de vigor, colorido, alegría y contacto humano; tendría consecuencias negativas en el empleo y la economía local; y habría una reducción de la competencia comercial con las desventajas que de ello se derivan para los consumidores. Sin embargo, sin una mayor presencia en internet, sin información detallada de los productos y servicios ofrecidos y sin prestar más atención a las cuestiones planteadas vía online por la clientela, pienso que la capacidad de atracción puede resentirse de manera paulatina.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.