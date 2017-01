Muere Mary Tyler Moore, leyenda de la televisión

La actriz televisiva Mary Tyler Moore, muy popular por su trabajo en la pequeña pantalla en 'The Dick Van Dyke Show' y 'The Mary Tyler Moore Show', falleció hoy a los 80 años en un hospital de Connecticut, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Mary Tyler Moore murió hoy a los 80 años en compañía de sus amigos y su querido esposo por más de 33 años, el doctor Robert Levine", señaló la representante de la actriz Mara Buxman.

Considerada como una leyenda de la televisión estadounidense, Mary Tyler Moore destacó como actriz cómica y entre sus logros profesionales figura también la nominación al Óscar que obtuvo por su papel de actriz protagonista en 'Ordinary People' (1980).



Tyler Moore triunfó en la televisión de EEUU con su show. Vídeo: Youtube