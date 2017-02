El audiovisual gallego, de promoción en ocho ferias internacionales

El audiovisual gallego ha renovado la imagen de marca de sus dos productos promocionales 'Films from Galicia' y 'Shorts from Galicia' con la vista puesta en su difusión a través de ocho ferias internacionales a lo largo de este año.

El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha participado este jueves en Santiago en la presentación de la nueva imagen de marca de 'Shorts from Galicia' y 'Films from Galicia', que estrenan además catálogos y vídeos promocionales, que se distribuirán en las ferias en inglés.

El catálogo 'Films from Galicia' incluye en esta ocasión 70 títulos, 12 más que el año pasado, y busca también promocionar a la Comunidad como escenario de rodaje. En cuanto a los trabajos, se dividen en largometrajes --con 23 propuestas, 10 en proceso de producción--, documentales --21, con tres en proceso de producción--, animación --seis proyectos, de los que 4 aún están en proceso-- y proyectos de televisión, con 10 proyectos concluidos, tres en producción y programas de entretenimiento.

De este catálogo, la Agadic ha destacado el "elevado porcentaje de proyectos en una avanzada fase de desarrollo", así como la presencia de directores noveles de largometraje, como Andrés Goteira, Jaione Camborda o Xacio Baño.

La promoción audiovisual gallega se complementa asimismo con el catálogo de 'Shorts from Galicia', dedicado a promover los cortometrajes y que incluye una selección de seis trabajos elegidos por su variedad y características: 'Montañas ardientes que vomitan fuego', de Helena Girón y Samuel M. Delgado; 'Decorado', de Alberto Vázquez; 'Einstein-Rosen', de Olga Osorio; 'Fajr', de Lois Patiño; 'Homes', de Diana Toucedo; y 'Volver allí', de Lucía Estévez.



Promoción en ferias

La actividad promocional arrancará el 6 de febrero con la presencia gallega en el mercado del Festival Internacional de Cortometrajes de Clemont-Ferrand (Francia) y continuará el 9 al 17 de febrero en el European Film Market de Berlín (Alemania).

Las siguientes citas para el audiovisual gallego serán convocatorias en Cannes (Francia), el MIPTV, del 3 al 6 de abril; el Marché du Film, del 11 al 20 de mayo; y el MIPCOM, del 16 al 19 de octubre.

Films from Galicia regresará también al Sunny Side of the Doc entre el 18 y el 22 de junio en La Rochelle (Francia) y las marcas gallegas concluirán su promoción en 2017 en Buenos Aires, con la feria Ventana Sur, del 3 al 6 de diciembre.

Como novedad, este año se incorpora a esta relación el encuentro internacional Conecta Fiction, que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 20 al 23 de junio como primer evento dedicado a la ficción televisiva que conectará Europa con América Latina y Estados Unidos.



Fortaleza del audiovisual gallego

Durante su intervención, Anxo Lorenzo ha destacado la importancia de "sumar esfuerzos" para difundir y promocionar en el exterior la "fortaleza del audiovisual gallego" como "parte importante de la dimensión socioeconómica de la cultura" de la comunidad.

Lorenzo ha apostado por 'Films from Galicia' y 'Shorts form Galicia' como imagen de marca para que el audiovisual gallego "se reconozca" en el exterior por su forma "propia" y "diferenciada" con respecto al resto de España y de Europa y ha incidido en las bondades de la coproducción.