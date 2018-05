Ed Sheeran y Luis Fonsi triunfan en los Billboard

El británico Ed Sheeran dominó los premios Billboard con seis galardones, incluido el principal de la velada, el de artista del año, en una ceremonia donde también triunfaron el rapero Kendrick Lamar, con otras seis distinciones, y el 'Despacito' de Luis Fonsi.

Sheeran, que actuó durante la gala desde Irlanda, ganó también los galardones al mejor artista masculino, mejor artista del Top Hot 100, artista con mayores ventas de canciones y artista con canciones más populares en la radio.

Lamar, por su parte, se llevó los trofeos al Top Album 200, mejor álbum de rap ('Damn') y mejor artista de rap, entre otros, mientras que Bruno Mars, de origen puertorriqueño, sumó cinco premios en las categorías de R&B, incluido el de mejor canción ('That's What I Like'), mejor artista y mejor álbum ('24K Magic').

El tema 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la colaboración de Justin Bieber, se llevó el galardón a la mejor canción latina. Fonsi también ganó los trofeos a la mejor canción del Top 100, la canción más vendida y la canción más reproducida.

'Gracias a todos por abrazar una canción casi entera en español. Gracias por bailarla, cantarla y aprenderla. Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, para Puerto Rico y para los que se ríen de quienes hablamos en español', señaló Fonsi desde el escenario del MGM Grand Arena, en Las Vegas (Nevada).

Se trataba de una alusión al abogado Aaron Schlossberg, de Nueva York, quien se hizo popular por un vídeo en el que criticaba a los empleados de un restaurante por hablar en ese idioma.

Además, el artista puertorriqueño Ozuna logró las estatuillas al mejor artista latino y al mejor álbum latino ('Odisea').

El evento, dedicado en su mayoría a las actuaciones musicales, optó por anunciar la casi totalidad de los ganadores instantes antes de que comenzara el espectáculo, y reservó unas pocas categorías para la gala en directo.

Ahí se anunciaron premios como el de mejor nuevo artista (Khalid), mejor artista femenina (Taylor Swift), mejor grupo dance/electrónico (The chainsmokers), grupo más destacado en redes sociales (BTS), mejor canción rap (Post Malone), disco más vendido (Taylor Swift, por 'Reputation'), mejor canción country (Sam Hunt, por 'Body Like a Back Road') y el premio al rendimiento en las listas musicales, para la cubana Camila Cabello.

El momento más destacado llegó de la mano de Janet Jackson, ganadora del trofeo al Icono del Año. La artista, la primera mujer negra que recibe este galardón, interpretó algunos de sus mayores éxitos y dio un discurso donde hizo mención al movimiento Me Too.

'A pesar de los retos que afrontamos, estamos en un momento glorioso. No volveremos a ser controladas, manipuladas o abusadas. Estoy con esas mujeres', declaró.

La gala, que duró tres horas, contó con las actuaciones de Ariana Grande, Kelly Clarkson, Dua Lipa, Shawn Mendes, Normani y Khalid, John Legend, Christina Aguilera y Demi Lovato, Ed Sheeran y Jennifer López, que presentó su nuevo sencillo, 'Dinero'.



Un alegato contra la violencia por armas de fuego



También cantaron Maren Morris, Macklemore y Kesha, Camila Cabello, la banda surcoreana BTS, Salt-N-Pepa y Shawn Mendes, que optó por subir al escenario junto al coro de la escuela Marjory Stoneman Douglas (escenario de un tiroteo en febrero) en un alegato contra la violencia por armas de fuego.

Los discursos en ese sentido abundaron durante la ceremonia.

De hecho, Clarkson, la presentadora del evento, abrió la gala con un discurso sobre el reciente tiroteo en una escuela de Santa Fe (Texas), y pidió a los espectadores que, en vez de recordar a las víctimas con un momento de silencio, llevasen a cabo 'un momento de acción'.

"Soy una chica de Texas y mi estado tiene roto el corazón. Una vez más estamos llorando por niños que han muerto sin razón alguna. Querían que hiciera un momento de silencio pero estoy harta de momentos de silencio. Es algo que no funciona", dijo la popular artista.

Al menos 10 personas murieron y otras 13 resultaron heridas debido a los disparos de un estudiante en el Distrito Escolar de Santa Fe, sureste de Texas, con lo que ya son 22 los tiroteos registrados en centros educativos estadounidenses en 2018.

Los premios Billboard reconocen a los artistas más exitosos del año en EEUU según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.