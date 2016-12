El Sabadell ajustará su red en 250 oficinas el próximo año pero descarta despidos

Banco Sabadell se adapta a la "imparable transformación digital". La entidad, que opera en Galicia bajo la marca Sabadell Gallego, cerrará en 2017 hasta 250 oficinas en toda España. Este ejercicio el banco fusionó ya la actividad de 92 sucursales, pero "los nuevos hábitos del consumidor, que cada vez más realiza su operativa a través de dispositivos móviles", le obliga a acelerar el paso. Esta medida producirá "entre 700 u 800" excedentes en la plantilla, aunque no se llevará a cabo un plan de despidos como el ejecutado por Banco Popular, según explicaron fuentes de la entidad a este diario. "En ningún caso implica despidos", incidieron.

No existe de momento un mapa de oficinas afectadas por comunidades, aunque desde Barcelona subrayan que en Galicia "los excedentes no serían nada significativos y, si los hubiera, serían reubicados". La intención del Sabadell pasa por digerir este proceso de forma progresiva con la absorción de trabajadores de otras sucursales, la no cobertura de bajas de empresa y "alguna prejubilación". El cierre de 250 oficinas supone el 12% de la red de banco y se enmarca en el proceso de reducción de sucursales aplicado por el conjunto del sector financiero. Santander, CaixaBank, Popular o BBVA ya adoptaron medidas similares para reducir su capacidad ante el auge digital.

El consejero delegado de la entidad, Jaume Guardiola, ya explicó al presentar los resultados del tercer trimestre que el banco preveía acabar el año con unas 90 sucursales y 180 empleados menos dentro de un proceso "dinámico" de evolución de su estructura que tendría continuidad.