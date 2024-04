Segundas vidas para todas las motos

De turismo, motocross, enduro, trial o clásicas. Scooter, aventura o velocidad. Para “prácticamente todas las motos que hay en el mercado” tienen recambios y accesorios en MMG Racing Store, una tienda online o ecommerce, nativa digital, que desde Alvedro alarga vidas de motos de toda Europa. Tener más de 120.000 referencias, un ecommerce “muy moderno” con nuevas tecnologías aplicadas a herramientas como un buscador inteligente y un chat inteligente que puede derivar a un agente, “todas las pasarelas de pago” y “unos treinta métodos” para que los clientes puedan abonar las compras de la forma habitual en cada país y ofrecer pagos aplazados son las claves del negocio, que vende “exclusivamente al cliente final, no a profesionales ni talleres”, modelo conocido como b2c, lo que lo convierte en una iniciativa “única en Europa” en el sector de las motocicletas, asegura su CEO, Mauricio Martínez.

“La diversidad de catálogo, cubrir todas las marcas”, también les diferencia, apunta el fundador. “Lo habitual es que haya tiendas especializadas en motocross o en turismo, pero no que en una misma tienda haya recambios para motos de todo tipo, actuales y de hace 50 años, porque tenemos también recambio de motos clásicas. Eso no existe actualmente a ese nivel”, asegura Martínez. La empresa, que fundó en 2016 junto a su mujer, Mónica Jove, vino a facilitar los arreglos y cambios de los motoristas. “El problema que tenían los usuarios de motocicleta era que, para encontrar repuestos, tenían que comprar en 2, 3 o 4 tiendas distintas para cubrir sus necesidades. Nosotros identificamos que podíamos tener un catálogo muy grande para, en una sola tienda con un precio justo y pasarelas de pago adaptadas a cada país, cubrir las necesidades de los clientes”, relata el fundador y CEO. Explica que también cuentan con personal técnico para atender a los clientes “y, sobre todo, crear una ficha de producto en la tienda muy detallada, con los productos con los que tiene compatibilidad cada pieza, para que no tengan la necesidad siquiera de hacer consultas, que responda a las preguntas más frecuentes”. “No podemos solucionar el fallo que tiene el cliente, eso tiene que saberlo él o mirarlo con un mecánico, pero sí tenemos la pieza compatible exacta para su modelo”, asegura.

Martínez detectó el nicho de mercado en el que alumbró MMG Racing Store gracias a su propio conocimiento del mundo de las motos por su afición. “Tengo moto desde los cinco años y fui piloto de motos y preparador de motos de competición. Y tengo una colección de motos del Mundial”, cuenta. “Restauraba motos del mundial en mi tiempo libre y me di cuenta de que, con todo ese conocimiento, podía cubrir esta parte del mercado, porque entendía perfectamente las necesidades y entendía de mercancía, y esa parte técnica no estaba cubierta en tiendas online”, repasa los orígenes del negocio, que explicó en la jornada Erros x Aprendizaxe, organizada por el Cluster do Ecommerce Galego y la Diputación y que se celebró la semana pasada en Palexco, A Coruña.

Por ahora, la mayor parte de los clientes son de España, seguidos de Portugal y, el resto, “prácticamente repartido entre Alemania, Francia, Holanda o Finlandia”, detalla Martínez.

Suscríbete para seguir leyendo