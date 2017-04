El Gobierno veta la contratación de personal temporal como indefinido no fijo

El Gobierno ha establecido una exigencia de responsabilidad en las administraciones públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral, de forma que éstas no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.



Esta exigencia se incluye en una disposición adicional del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en la que se establece que estos órganos de personal tendrán que velar para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo.



La disposición fija que los contratos de personal laboral en las administraciones públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y los términos del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con las previsiones de la ley de Presupuestos Generales del Estado.