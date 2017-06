Los estibadores optan por negociar con las empresas al margen de la patronal Anesco

El conflicto de la estiba entró ayer en una fase nueva ya que los sindicatos optaron por buscar acuerdos directos con las empresas, dejando de lado a la patronal Anesco, y por mantener los paros convocados sólo en las firmas con las que no lleguen a acuerdo. Los estibadores rechazaron la última propuesta de Anesco, al entender que "no aporta ninguna novedad", pero decidieron no hacer huelga en las empresas que garanticen todos los puestos de trabajo.

De esta forma, se mantienen los paros intermitentes de 24 horas previstos para hoy y para el viernes y las cuatro huelgas de 48 horas, también intermitentes, convocadas para la última semana de junio y la primera de julio.

Es previsible que el seguimiento de la huelga descienda según los sindicatos cierren acuerdos con las empresas.