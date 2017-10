Indra, OHL y PharmaMar

- Hola. En mayo me fijé en Indra y le puse un objetivo de 15,10 euros, pero las correcciones de este verano hicieron que no me atreviera a entrar ni siquiera cuando se acercó a la media de 200 sesiones. Sigo pensando en entrar. ¿Cómo lo ve el experto? Gracias

-Indra sigue con ese gran objetivo hacia 15,10 euros que avisamos en agosto del año pasado en Bolsa General y que marqué en esta sección el domingo 23 de julio. Es un claro mantener o comprar en correcciones. Me gusta comprar cerca de soportes, porque así tengo más potencial de subida y menos distancia al stop y por tanto menores pérdidas si salta ese stop. Cuando el inversor principiante se pone nervioso cuando un valor corrige a soportes, yo compro. Eso lo da la formación y la experiencia, ya que es normal los primeros años dudar y al final o quedarse mirando cómo el valor sube o entrar tarde y mal.

- ¿ En sus gráficos utiliza escala logarítmica o aritmética? Gracias.

-Esta pregunta daría para un debate interesante que le encantaría a mi colega Carlos Doblado. Yo siempre lineal, porque marco objetivos y proyecciones lineales. Si el gráfico es de largo plazo y va sin proyecciones, se podría poner en semilogarítmica.

- Hola David. Mi pregunta es OHL a medio-largo plazo. Estoy preocupado porque no para de bajar, y pienso que la empresa no se merece esto. Están todos los días saliéndoles obras nuevas en todo el mundo aunque los chinos la están liando. ¿Cómo ve el panorama? Muchas gracias.

-Hace años que la fuerza no está en OHL. Yo le recomendaría comprar valores que suben y seguir la tendencia del precio. Lo demás son conjeturas y opiniones. Tiene soporte en 2,30 y resistencias en 3,84 y 4,88 euros. Prefiero tener mi dinero en valores que están muy fuertes y no paran de subir que en valores que llevan años bajando y les cuesta subir. Cuando OHL sea de los más fuertes del mercado, podré comprarlo.

- Hola David. ¿A qué le llama formar un techo o un suelo?

-La tendencia está formada por sucesión de mínimos y máximos. Si son crecientes, la tendencia será alcista; si son iguales, la tendencia es lateral y si son decrecientes, la tendencia será bajista. Hay figuras que forma el precio que avisan de los cambios de tendencia. Las más conocidas son el Hombro Cabeza Hombro (HCH) y el doble/triple techo. Es decir un valor normalmente antes de pasar de ser alcista a bajista o de bajista a alcista, deja una figura de cambio de tendencia. La otra forma de que cambie la tendencia alcista es romper el último mínimo relevante. Para que termine una tendencia bajista debe romperse el máximo decreciente relevante anterior. Le animo a que siga BolsaGeneral.es y nuestros seminarios gratuitos como introducción y si quiere profundizar e invertir en Bolsa tiene las puertas abiertas de Bolsa General para aprender.

- Buenos días. Después de leer en todos los sitios y a casi todos los analistas que PharmaMar subiría, veo que no hace más que bajar. ¿Podría decirme qué le pasa? Gracias y enhorabuena.

-PharmaMar, a la que siempre llamo eterna promesa, tiene una resistencia muy fuerte en los 4,41 euros, los máximos de octubre de 2015. Mientras no supere ese nivel no confirmaría mejoría de medio/largo plazo. Ahora consolida la subida de principios de año tras avisar con una clara figura de cambio de tendencia conocida como Hombro Cabeza Hombro. El objetivo mínimo lo acaba de cumplir. El primer soporte clave lo tiene en los 2,63 euros. Hay miles de valores mucho mejores que PharmaMar para invertir. Yo soy analista técnico con lo que sigo la tendencia del precio y no busco explicaciones, pero si lo desea le doy una explicación lógica: En los últimos nueve años, la empresa ha perdido más dinero del que ha ganado.

- Buenos días, señor Galán, cómo ve la evolución de Gamesa tras el batacazo sufrido en las últimas semanas. Gracias.

-El valor se ha hundido tras romper soportes. En pocos meses ha caído casi el 50%. Se encuentra bajista con un pequeño soporte en los 10,65 euros. Rebotes aparte, que vendrán, tras una caída tan vertical, hay que esperar a que forme un suelo para volver a confiar en el título.

Un cordial saludo a todos y buen trading.