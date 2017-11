AT&t, Tesla, Teva, el Ibex y Cisco

- Hola, David. ¿Qué opinas de AT&T? Desde mi análisis puedo decir que ha subido desde el 2009 y que ahora se encuentra corrigiendo casi al 50% de la subida previa y un 25% del precio. Está próximo al soporte 30.50-31.70. Si da señales al alza, sería oportunidad de compra teniendo en cuenta el retroceso importante.

-Su análisis tiene un grave error. Está mirando un gráfico de largo plazo sin incluir los dividendos y eso desvirtúa totalmente ese análisis. Imagínese una empresa que da un 5% de rentabilidad por dividendo anual. En 10 años tiene un 50% más abajo los precios de hace 10 años, sin ajustar. Eso le sucede a millones de personas que creen que la bolsa española está lejísimos de los máximos de la historia, porque no incluyen los dividendos y miran el Ibex (que no los incluye), cuando en mayo se marcaron nuevos máximos. Le recomiendo usar alguna plataforma de análisis profesional donde se puede ajustar el gráfico por dividendo, ampliaciones, splits o contrasplits, como podría ser Visual Chart. AT&T se aproximó a máximos de la historia en verano de 2016 y primer trimestre de 2017, marcando resistencia fuerte en los 41 dólares zonales. Prefiero otros valores que se encuentran claramente alcistas y sin obstáculos de entidad por el camino. La media de 200 descendente podría ser resistencia en el futuro.

- Hola, David. Parece que Tesla activó una figura tipo doble techo. Saludos.

-Es correcto. Hay una figura de doble techo, no al tick, en la zona de los 387-389 dólares. El gráfico ha empeorado en el corto plazo y tocaría ser más prudente tras años de fortísimas subidas.

- Buenas tardes. Teva ha caído un 84% desde 2015. La caída ha sido muy vertical. ¿ Crees que hay oportunidad de compra si hace un suelo, o al ser tan bajista es mejor no comprar ? Gracias.

-Es probable que después de una caída tan vertical y con tanto pesimismo alrededor del valor pueda tener en breve un rebote técnico, pero me ha ido bien no comprar y no recomendar este valor estos años mientras se hundía. Es mucho más rentable ir a cazar tendencias y no ir a cazar rebotes. Aquí falta mucho para que el valor haga un suelo claro y cambie su tendencia. Un cordial saludo y buen trading.

- Breve y conciso: 10.092 puntos. ¿Hora de salir pitando?

-El Ibex está en tendencia bajista de corto plazo, pero no olvidemos que la tendencia de fondo, la tendencia primaria es alcista. Y además están en tendencia alcista primaria la Bolsa europea, la de EEUU, la china, la japonesa.... Depende de qué tipo de inversor seas y tu horizonte temporal. Un inversor de largo plazo es consciente de que el mercado se pasa más años subiendo que bajando y hay que estar en el mercado casi todo el tiempo para lograr altas rentabilidades y asume correcciones de corto plazo, como movimientos correctivos normales y necesarios para consolidar las tendencias alcistas. El Ibex confirmaría mejoría de corto plazo por encima de los 10.594 puntos

- Cisco Systems, el año pasado superó por muy poco los máximos del 2007, para luego realizar una corrección a la baja que ha durado varios meses. En el ultimo mes ha vuelto a superar los 34.50 aproximadamente, abriendo el camino para seguir las subidas. ¿Es un valor para comprar? ¿Cuál sería el mejor momento de compra? El stop lo pondría en 30.21 aproximadamente.

Hace justo tres años marcamos en Bolsa General un objetivo de subida del 55%, cuando superó los 23 dólares, hasta niveles cercanos a los 36 dólares, por un gran canal lateral/rectángulo que rompía al alza. Este gran objetivo se ha cumplido esta semana. Ahora no se puede descartar tras estas enormes alzas, un descanso o consolidación. Primer soporte de corto plazo en los 29,84 dólares. En el momento que me preguntó por el valor, aunque ha subido más hasta nuestro objetivo, ya no estaba cerca de soportes. Debe intentar entrar cerca de soportes en tendencias alcistas y si es posible en los valores más fuertes del mundo de los sectores más fuertes del mundo. La mayoría de valores tecnológicos de EEUU están muy alcistas.