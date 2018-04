Los altos directivos de las empresas cotizadas gallegas ganan 790.000 euros al año de media

Los altos directivos de las cinco empresas gallegas que cotizan en el Mercado Continuo ganan de media algo más de 790.000 euros anuales. Así consta en las remuneraciones comunicadas por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relativas a 2017. Las cifras más abultadas, con diferencia, se mueven en Arteixo, donde 21 directivos del gigante coruñés Inditex cobran 1,64 millones de euros al año de media. Son los que asumen mayor responsabilidad, a los mandos de la principal empresa de Galicia y la segunda con mayor capitalización bursátil de España -solo por detrás de Banco Santander-. Inditex, PharmaMar, San José, Adolfo Domínguez y Pescanova SA suman 49 dirigentes en sus equipos de primera línea, 11 mujeres y 38 hombres.

EInditex. Estas remuneraciones, recogidas en los informes de gobierno corporativo de cada firma, incluyen los pagos a los altos directivos que no tienen representación ejecutiva en los consejos de administración. No se incluye, por tanto, el salario del presidente de Inditex, Pablo Isla. Sí figuran otros nombres conocidos, como el de la directora de Zara Home, Eva Cárdenas -pareja del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo-, o dos cuñados del fundador, Amancio Ortega, Jorge y Óscar Pérez Marcote -hermanos de Flora, esposa de Amancio-, directores de Massimo Dutti y Zara, respectivamente. Son en total cuatro mujeres y 17 hombres en la cúpula de la multinacional coruñesa de la moda. No solo son los mejor retribuidos de las cinco firmas gallegas de la Bolsa, sino que están entre los que más cobran de España. La compañía líder del textil español es la tercera del Ibex -las 35 empresas cotizadas de referencia en España- que mejor remunera a sus altos directivos, solo por detrás de Iberdrola -donde cinco altos ejecutivos se embolsan 3,2 millones de euros por cabeza- y Banco Santander -donde 20 trabajadores de la alta esfera cobran casi tres millones de euros al año de media-. Las retribuciones a la alta dirección en Inditex aumentaron casi un 10% en 2017.

EPharmaMar. Las finanzas personales no son tan holgadas en el resto de cotizadas gallegas. La segunda más generosa con los sueldos de sus altos directivos es la farmacéutica PharmaMar, a gran distancia de Inditex. El año pasado seis ejecutivos recibieron una retribución media de 290.000 euros. Dos mujeres y cuatro hombres conforman la primera línea de la antigua Zeltia.

EGrupo San José. La constructora Grupo San José tiene a diez personas -todos hombres- en su equipo de alta dirección. En 2017 percibieron una retribución media de 147.000 euros. Seis de ellos asumen la responsabilidad de las obras de San José en distintos territorios extranjeros: Oriente Medio, India, Perú, Portugal, Cabo Verde, Brasil y otras áreas de Sudamérica. Están algo por encima de lo que cobran los directivos de AENA, que con 131.000 euros anuales por cabeza son los peor pagados del Ibex.

EAdolfo Domínguez. La textil creada por el diseñador Adolfo Domínguez dedica una media de 115.000 euros anuales a remunerar a cada uno de sus altos directivos. A diferencia de las otras cuatro cotizadas gallegas del Mercado Continuo, los últimos datos aportados por la empresa ourensana corresponden principalmente a 2016 -la fecha de cierre del ejercicio es el 28 de febrero de 2017-. En ese periodo figuran nueve altos directivos, que en este caso son mayoría mujeres, cinco, junto a cuatro hombres. Entre ellos está la esposa del fundador, Elena González Álvarez, como directora creativa de área de mujer. Adolfo Domínguez renovó su cúpula directiva en el verano de 2016 buscando un cambio de rumbo en la compañía. Un año después, su hija Adriana asumió el puesto de directora general con el objetivo de salvar el negocio familiar. De marzo a noviembre de 2017 Adolfo Domínguez redujo un 41% sus pérdidas.

EPescanova SA. El informe corporativo de la vieja Pescanova -antigua matriz del grupo pesquero que ahora posee el 1,6% de Nueva Pescanova SL- recoge solo retribuciones de 16.000 euros a sus tres directivos -todos varones- en 2017. La firma volvió al parqué en junio tras cuatro años suspendida.