Salomão: “Solo viviéndolo puedes saber lo especial que es un ascenso del Dépor”

La de Diogo Salomão (Amadora, 1988) es una de las historias más curiosas de un jugador deportivista en la historia reciente del club. Militó cuatro temporadas como blanquiazul y formó parte las plantilla que lograron los ascensos a Primera de 2012 y 2014, aunque una importante lesión le impidió ser protagonista en el segundo cuando había llegado como refuerzo de lujo en el mercado de invierno. Si no fuera suficiente con eso, marcó el gol de la salvación agónica en el Camp Nou en 2015 para ganarse un hueco en el imaginario colectivo del deportivismo. De vuelta al fútbol portugués ha logrado recientemente el ascenso a Segunda con el Alverca y no le ha perdido la pista a un Dépor que le marcó.

Muy pocos jugadores han vivido los dos ascensos recientes del Deportivo. Manuel Pablo, Laure, Álex Bergantiños, Germán Lux, Juan Domínguez, usted...

Es verdad. El primero fue con récord de puntos, hicimos 91, y el segundo dos temporadas después. Fueron fiestas inolvidables, momentos que nunca olvidaré allí en Coruña.

En el segundo la temporada se le truncó por una lesión. ¿Lo disfrutó igual?

Fue una lástima. Estaba en un buen momento cuando llegué a A Coruña después de seis meses en el Sporting de Lisboa. Tenía muchas ganas e ilusión por ayudar a otro ascenso, pero fue una pena. Me lesioné nada más llegar y me perdí toda la parte final de la temporada. Fui al último partido por el ascenso y nunca se me olvidará. Fui con cuatro amigos a los que le había comentado que había la posibilidad de ascender, porque sabía que iba a haber una fiesta de locos. Se apuntaron porque querían estar conmigo y fueron testigos también de lo especial que es el Dépor por eso, por cómo se vive en Coruña el fútbol. Es un club que marca a los jugadores que pasamos por ahí.

¿Qué hace tan especial un día así en el Deportivo?

Cómo se moviliza la gente en la ciudad, el día del partido, los que van al estadio, los que no pueden... Es algo único. Solo viviéndolo puedes saber lo especial que es un ascenso del Deportivo. El domingo contra el Barcelona B no voy a poder ir, pero igual puedo estar en el último partido de la temporada contra el Real Unión. Voy a intentar estar.

Se ve que está atento al equipo, ¿sigue pendiente?

Claro. Leo las crónicas, lo que dice la gente, lo que opina... Es un club que me marcó bastante y siempre voy a estar pendiente de lo que haga.

¿Por qué le marcó tanto?

La pasión que sienten los aficionados es distinta a los demás clubes donde he estado. La gente quiere mucho al Dépor y lo hace de forma incondicional. Aquí en Portugal la gente es del equipo de su ciudad y luego tiene otro. Eso con el Dépor no pasa. La gente es del Dépor y del Dépor. Eso es muy importante para la ciudad, porque la afición quiere de una manera muy especial al club. Y luego está la forma en la que me trataron allí siempre. Me acogieron muy bien en A Coruña y eso deja huella. Siempre voy a hablar bien de la ciudad.

¿Sufrió también por esta etapa reciente del club?

Claro. Sobre todo por lo que pasó en Mallorca. Lo tenía todo para volver a Primera después de ese 2-0, me acuerdo muy bien. Fue un golpe muy duro para el club, pero el Dépor va a volver a Primera sí o sí. Es donde tiene que estar. Con la fuerza de la gente es inevitable. Es cuestión de tiempo. Hay momentos complicados y el club los ha vivido estos últimos años, pero tarde o temprano va a volver.

¿Cree que lo ha mantenido a flote la afición en estos últimas temporadas?

Eso es lo especial del Deportivo. Suelo decir que la gente que está al lado del club desde pequeña es su alma. El Dépor tiene alma, eso es incontestable, siempre la va a tener. Eso es muy importante para un club.

Además de esos ascensos protagonizó otro hito reciente en la historia del club como el gol de la salvación en el Camp Nou en el año 2015, ¿le marcó más aquello o los ascensos?

Personalmente puede que ese gol en el Camp Nou fuera el momento que más ha marcado mi carrera por todo lo que se vivió, pero de lo que tengo mejor recuerdo es del primer ascenso. Es como eso que se suele decir, que la primera vez nunca se olvida. Vivir aquello en un club muy grande me marcó bastante.

¿Le sirvió para quitarse la espina de aquella lesión tras volver una temporada más al club?

No sirve de nada mirar atrás porque el tiempo no vuelve. Fue un golpe muy duro, pero de eso también se aprende. Fueron nueve meses parado y eso te destroza, aunque también fue una oportunidad para crecer.

Aquella temporada de la permanencia en Barcelona fue la última para usted como deportivista, ¿pudo volver en alguna ocasión?

Las cuatro temporadas que estuve fueron como cedido por parte del Sporting. Cuando estaba cerca de terminar el contrato en Lisboa, hubo conversaciones, pero no conseguimos que se diera el fichaje. Fue un aprendizaje más porque era algo que me hubiera gustado mucho.

¿Le queda aún cuerda por delante para seguir jugando?

Eso nunca se sabe (ríe). De momento sigo jugando y hace poco conseguimos el ascenso a Segunda aquí en Portugal. Es otra página bonita de mi carrera, ahora espero que se sume también el del Dépor este fin de semana.