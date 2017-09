Los cinco tipos de letra que no debes usar en tu currículum

Preparar un buen currículo requiere más esfuerzo de lo que a priori pueda parecer. Se trata de una carta de presentación a través de la que la empresa puede llegar a conocer tus aptitudes y conocimientos, por lo que hay que dedicarle tanto tiempo y atención como a una entrevista de trabajo.

Pero al igual que el contenido, el aspecto de un currículo es muy importante, ya que será lo que motive al seleccionador a leerlo. Si es legible o no, si el tipo de letra es de mayor o menor tamaño? todo influye a la hora de elaborar el CV.

Sin embargo, una de las cosas que se suele pasar por alto es la fuente que utilizamos. Porque además de la Comic Sans, existen ciertos tipos de letra que los expertos recomiendan no usar en tu currículum.

, experta en negocios y en búsqueda de empleo, aseguró al ´The Independient´ que Times New Roman es el tipo de letra que aconseja evitar a toda costa. Según Talabi, el hecho de tener este tipo de fuente en tu currículum quiere decir que. Un mensaje que seguramente no quieras enviar a tu empresa.Aunque no llega al nivel de Times New Roman, Talabi aseguró que Arial es otra de las fuentes que debes evitar en tu currículo. Este tipo de letra tiene unque puede dañar tu imagen.El diseñador Garett Southerton confesó a la CNBC que Impact es un tipo de letra que no recomienda a usar. "Es una opción extraña que se usa a menudo en los currículos y diseños", explica Garret. "Usarla es una manera segura de conseguir que tu CV".Matthew Standage, diseñador de Oxford, aseguró a la misma cadena que Mistral es un tipo de letra casi tan inapropiado para tu currículo como lo puede ser Comic Sans. Standage va un paso más allá y pide no usar(como por ejemplo la Brush script).El diseñador de fuentes Juan Villanueva cree que los tipos de letra que tienen "demasiada personalidad" distraen al lector, haciendo que se aleje del mensaje., explica a la CNBC. "Lo que quieres es que tu elección de palabras y fuentes trabajen juntas para mejorar tu mensaje, no para distraer".