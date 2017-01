Sin derecha populista y destinos a descubrir

Financial Times reseñaba que, a pesar de sufrir los estragos de la crisis de 2008 de manera más dura que otros países occidentales, España no ha sucumbido a los cantos de sirena de la derecha populista triunfante en otras naciones. Para algunas fuentes consultadas, la mayoría de la población ha volcado su ira en la clase dirigente (lo que ha favorecido la propagación de una formación "anti-casta", Podemos) y su preocupación en la falta de empleo, no en la presencia de inmigrantes.

The Daily Telegraph elaboraba un listado de 20 destinos turísticos españoles poco conocidos, de cara a sus lectores británicos. Entre ellos, destacaba las playas de Llafranc (en la Costa Brava) o Mónsul (en Andalucía), así como las ciudades de Segovia, Salamanca, Vitoria, Alcalá de Henares, Reus y A Coruña. Además, invitaba a descubrir rincones del norte escasamente transitados por el visitante foráneo, como Ribadesella (en Asturias) o las gallegas Islas Cíes.

Milenio resaltaba que el magnate Carlos Slim planea lanzar este año un canal televisivo en EEUU dirigido a la audiencia mexicana de aquel país, con la intención de competir con las cadenas de habla hispana Univisión y Telemundo. El nuevo canal, denominado Nuestra Visión, estaría a cargo de una empresa subsidiaria del gigante de las telecomunicaciones América Móvil, propiedad de Slim. Esta plataforma ofrecería una programación basada en noticias y deportes, producidas desde México.

Media-tics destacaba el anuncio de The Washington Post, en el sentido de que pretende ampliar significativamente su equipo de vídeo, con la contratación de 30 nuevos efectivos. De este modo, la plantilla en este apartado se acercaría a las 70 personas, que buscarían responder rápidamente a las noticias de última hora u optimizarían contenido en imágenes para plataformas como Facebook, YouTube o Snapchat.