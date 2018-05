Rubiales: "Si Lopetegui es el mejor, solo hay un camino"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, justificó este miércoles su decisión de renovar a Julen Lopetegui como seleccionador español al declarar que "si es el mejor, solo hay un camino".

Hace solo dos días, Luis Rubiales anunció la renovación de Lopetegui por dos temporadas, hasta 2020, como seleccionador español.

"Cuando me preguntan por Lopetegui respondo con una pregunta. ¿Hay alguien mejor que Lopetegui para comandar a la selección?. Pues si es el mejor, solo hay un camino", dijo Rubiales.

El presidente de la RFEF desveló que esta semana viajará a Kiev (Ucrania) para apoyar al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones que disputará contra el Liverpool.

"Siempre que he ido a finales han ganado, así que si no lo hacen no será culpa mía. Voy a viajar y voy a estar con la gente del Real Madrid. Ellos están deseando que esté y para mí es un placer, no una obligación", confesó Rubiales, en un acto del patrocinador Pelayo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales vivirá su primer Mundial en Rusia, en el que acompañará a la selección.

"La prudencia es el mejor de los discursos, pero también la pasión. Soy un hincha más. Como dice Lopetegui vamos con un billete de ida de tres partidos y luego los resultados vendrán o no y hay que ganarlos en el campo", finalizó.