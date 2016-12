"Siempre intento hacer vídeos sobre las tendencias del momento"

"Empecé casi de broma. Fue en el año 2010, cuando la youtuber Isasaweis era muy conocida. Ella acababa de subir su famoso vídeo de cómo hacerse un moño con un calcetín. Yo estaba con mis primas y me empezaron a decir que yo también podría hacer eso si quisiese", así relata Isabel Villanueva sus comienzos en la plataforma.

Se trata de una diseñadora de interiores que hace seis años, en la etapa del boom de YouTube, decidió crear su canal Isashopaholic. "Yo también puedo hacerlo", pensó Isabel, y esa decisión le ha llevado a contar con un total de 25.679 suscriptores en su canal, en el que su contenido se actualiza cada jueves y domingo a las 20.00 horas. Sus vídeos están dirigidos a un público más adulto y siguen diferentes tendencias y temáticas "tengo una sección de maternidad al mes, otra de compras, de belleza... siempre intento hacer vídeos dedicados a las tendencias del momento en el que estamos", explica.

Sus vídeos más famosos hasta la fecha son Manicura francesa sencilla, Cómo tener los dientes más blancos y Cómo hacer las pulseras decenario, todos ellos superando las 400.000 visitas. Desconoce la clave del éxito en la plataforma, pero tiene claro que "depende de la constancia y de la suerte. Todo el mundo quiere ser youtuber porque aportamos un contenido de valor muy grande".

No vive de YouTube, ya que no lo considera un trabajo y, por lo tanto, no se preocupa por las visitas que reciban sus vídeos. "No vivo pensando en ello, me apasiona YouTube y hago vídeos porque me gusta. Ver que tus sucriptores y visitas suben te motiva a crecer, pero no pienso demasiado en ello", declara.