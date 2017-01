'Ribeiras de salitre' viaxa hoxe ata o porto coruñés de Camariñas

O programa mariñeiro da Televisión de Galicia (TVG) Ribeiras de Salitre estará hoxe no porto coruñés de Camariñas, un enclave protexido polo inmenso cabo Vilán e o seu faro, onde os 300 mariñeiros asociados á súa confraría traballan a nasa o cerco, o enmalle, o marisqueo a pé e a flote e o percebe.

Nesta zona, o presentador X. H. Rivadulla coñecerá o matrimonio composto por Yaqui Lista e Tono Pasantes, quen saen en parella ao mar. Alí tamén falará con Cristina Fernández, a fareira do Cabo Vilán, unha muller namorada do seu oficio e defensora dos faros debido á súa importancia histórica e actual para a navegación.

O programa terá un espazo reservado para a gastronomía, e neste apartado, María Pose, unha mariscadora retirada, convidará os reporteiros a comer na súa casa polbo encebolado e camaróns. Na sección musical, darán a nota Os Panchos de Jolfendro, que interpretarán no templo de San Xurxo cantigas mariñeiras.

O presentador tamén entrevistará a Estrella Lema, presidenta das mariscadoras de Camariñas, Aurora Brión, palilleira e percebeira, e mais a Lola Bermúdez, patroa maior da confraría do lugar.

A canle autonómica tamén emite hoxe unha nova entrega de Grandes Lugares, na que os reporteiros farán un percorrido por Santo Tomé de Lourenzá e pola parroquia de Verdes, no concello de Coristanco.

Santo Tomé de Lourenzá é unha parroquia da comarca luguesa da Mariña Central moi coñecida polas súas afamadas fabas. Esta terra é produtiva e moi rica, xa que se dá de todo. Neste programa, os reporteiros irán apañar fabas con Roberto, un dos grandes productores da comarca, e tamén coñecerán a Francisca, mestra fabeira que foi pioneira no cultivo desta variedade de feixón. Os espectadores tamén poderán aprender a debullar as fabas, unha tarefa na que participa toda a familia, e verán como os reporteiros soben ata a torre da fortaleza de Tovar con José, o dono do pazo.

Pola súa banda, Verdes é unha parroquia do concello coruñés de Coristanco, na comarca de Bergantiños. É unha terra de millo e de boas patacas e está incluída na indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. Pero Verdes ten moitos máis recursos, e un dos máis salientables é río Anllóns, que move catorce muíños. Neste lugar o equipo do programa amosará un percorrido de sendeirismo pola ruta do colesterol guiada por Paco, o pedáneo. Tamén aprenderá a esfollar o millo e a facer un medeiro, que alí se coñece como picoto, e de paso irá moer o millo ao muíño de José. Para rematar, os veciños do lugar ensinarán aos espectadores o santo da parroquia.