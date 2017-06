La Xunta vincula el contrato y el sueldo de sus investigadores de élite a que capten fondos

Los investigadores de élite que la Xunta está contratando gracias a su programa de captación de talento Oportunius se someterán cada cinco años a una evaluación que será crucial para determinar si se les renueva el contrato o si perciben el complemento salarial de rendimiento investigador. Un comité de expertos nacionales o internacionales valorará a este personal y tendrá en cuenta no solo los resultados de sus investigaciones o su producción científica sino también su capacidad para conseguir financiación para sus proyectos bien sea mediante contratos con empresas o participando en convocatorias públicas de ayudas a nivel nacional o europeo.

Así, lo recoge el borrador de la nueva orden que fija los baremos para evaluar la actividad de estos investigadores excelentes. Desde la Consellería de Economía aclaran, en todo caso, que están abiertos a escuchar las propuestas que les trasladen las universidades o los propios científicos.

El programa Oportunius es un plan que puso en marcha la Xunta a finales de 2014 ante la fuga de investigadores brillantes al extranjero. Su objetivo es "captar y retener el talento innovador". Está dirigido a aquellos científicos que ya tengan acreditado el nivel de excelencia. Para ello deben estar en posesión de una beca Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), ser investigadores jóvenes (Starting Grants o Consolidator Grants) o sénior (Advanced Grants). En dos años la Xunta ha fichado ya a cinco de estos científicos y ha invertido un millón de euros, lo que ha permitido movilizar fondos por otros 3,7 millones. Su intención, en todo caso, es conseguir captar a un total de 24 investigadores de reconocido prestigio hasta 2020.

Gracias a este programa la Xunta logró que el mejor físico de partículas joven de Europa, Diego Martínez Santos, regresara a Galicia después de que el Gobierno le denegara la beca Ramón y Cajal.

Pero el retorno de estos brillantes científicos está condicionado a un proceso de evaluación que medirá "la creatividad de los trabajos desarrollados, la gestión de la actividad investigadora y el cumplimiento de objetivos y resultados de la investigación".

Podrán solicitar voluntariamente la evaluación al tercer o cuarto año de su contrato pero, si no lo hacen, serán examinados obligatoriamente al quinto año. Para ello deberán presentar una memoria de resultados y el comité evaluador los puntuará calificándolos de pauper (muy malo), malus (malo), bonus (bueno) o eminens (muy bueno).

Una nota de pauper (menos de 15 puntos de un total de 100) será motivo para la rescisión del contrato. Si obtiene una calificación de malus no cobrará el plus de rendimiento investigador, que puede ascender al 20% del salario base, y si repite esta negativa puntuación en un segundo examen no se le renovará el contrato.

La Xunta puntuará con hasta 40 puntos la "excelencia investigadora", es decir, tanto las patentes y acuerdos de explotación concedidos como el impacto que sus investigaciones hayan tenido en publicaciones especializadas. Con otros 20 puntos se premiará la captación de fondos tanto públicos como privados. La producción científica pesará con otros veinte puntos. Y, en menor medida, se tendrá en cuenta la participación de los investigadores en congresos, las tesis dirigidas o las estancias en el extranjero.