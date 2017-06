Centinelas de la salud del mayor

Cruz Roja y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaban de poner en marcha en Galicia un programa pionero de actividades de acompañamiento para la prevención y la promoción de la salud en personas mayores. La iniciativa, que ya se desarrolla de forma experimental en el área de Betanzos, prevé la realización de visitas mensuales al domicilio de los usuarios para ofrecerles información; consejos de alimentación y ejercicio físico; y toma de biomedidas como refuerzo a esas recomendaciones. También incluirá llamadas de seguimiento, charlas en centros de Cruz Roja y actividades de ocio saludable

Muchas personas mayores sufren pequeños achaques de salud propios de la edad que no controlan de manera adecuada porque viven solas, porque tienen dificultades para desplazarse a su centro de salud o, incluso, porque ignoran que padecen ciertas dolencias como, por ejemplo, la hipertensión. Conscientes de esta realidad, Cruz Roja y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaban de poner en marcha Salud constante plus, un programa pionero de actividades de acompañamiento para la prevención y la promoción de la salud en este colectivo. La iniciativa ya se desarrolla de manera experimental en el área de Betanzos, y la previsión es que, el mes que viene, se amplíe a varios concellos del rural de Lugo y, a partir de septiembre, de las provincias de Ourense y Pontevedra, hasta llegar a unos 140 usuarios este año.

"El principal objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años que tienen un inadecuado cuidado de su salud, además de prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida saludable y promover el seguimiento de la pauta médica", destaca la responsable de Salud de Cruz Roja en Galicia, Jessica Núñez, quien explica que, para conseguir estos objetivos, voluntarios de la organización se desplazarán a los domicilios de las personas mayores para hacer un seguimiento de su estado de salud. "Nuestros voluntarios harán mediciones a los participantes en el programa que serán de gran ayuda para conocer su verdadero estado de salud. Hay personas mayores que, por ejemplo, tienen hipertensión y no lo saben. A raíz de los resultados obtenidos en esas mediciones, se les hará un seguimiento más continuado. Además, todos esos datos se registrarán y se harán llegar a su centro de salud", apunta Núñez.

Y es que el Sergas, por medio de los profesionales de sus ambulatorios de Atención Primaria -personal de enfermería, medicina y trabajo social-, será quien se encargará de realizar la selección de los participantes en este programa de apoyo y promoción de la salud en la tercera edad. "Los usuarios del programa serán personas mayores de 65 años, seleccionadas en función de una serie de indicadores sociales de riesgo -vivir solo, disponer de una escasa red relacional o residir en zonas alejadas de los centros de salud, entre otras situaciones- y de hábitos de salud inadecuados, entre otros factores", explica la responsable de Salud de Cruz Roja en Galicia, quien especifica que, junto con las visitas a los domicilios de los participantes en el programa, Salud constante plus incluirá otras actividades para fomentar el ejercicio físico entre los mayores de 65 años, como paseos saludables o gimnasia, así como talleres formativos para identificar síntomas o prevenir enfermedades. "De lo que se trata es de promover el envejecimiento activo y saludable. Queremos que los mayores adopten un papel proactivo, que ellos mismos se mentalicen de que son los principales responsables de su propia salud", insiste Jessica Núñez.

Seguimiento telefónico

La responsable de Salud de Cruz Roja en la comunidad gallega especifica, no obstante, que también se acompañará -en caso de que fuese necesario- a los usuarios del programa al centro de salud, se les apoyará en la toma de medicación y se realizarán campañas informativas y de seguimiento de su estado de salud mediante llamadas telefónicas semanales. " Salud constante plus es un programa enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, por eso no nos vamos a limitar a enseñarles hábitos de vida más saludables; también vamos a intentar que se sientan más seguras", concluye.