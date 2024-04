Cambre aprueba enviar al Consultivo un tercer contrato caducado para sanearlo

“Es un momento raro, ya lo vemos en este pleno”, observó la nacionalista Marité Prieto en medio de una sesión bronca y tensa, este jueves, en la que se intercalaron los debates y los reproches sobre los contratos caducados y los pasos para resolver la situación, sobre la entrada de Alternativa dos Veciños en la Junta de Gobierno Local y sobre la decisión del PSOE de no continuar como socio de Gobierno tras la dimisión del exalcalde, Óscar García Patiño. El partido que gobierna en minoría, UxC, sacó adelante una moción para remitir un nuevo expediente al Consello Consultivo, el del contrato, vencido, del servicio de limpieza viaria pública, para sanear la situación de acuerdo a las indicaciones de las habilitadas nacionales, como ya se ha hecho con los contratos de alumbrado público y de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

La iniciativa se aprobó con los votos a favor de UxC, Alternativa dos Veciños, el PP y la concejala no adscrita y la abstención del PSOE y el BNG. El contrato de limpieza viaria venció en 2017 y la empresa que presta el servicio, Emprego Social, denunció el pasado mes de febrero que el Concello de Cambre le adeudaba 240.000 euros en facturas pendientes, unos 220.000 de limpieza vial y el resto, de trabajos puntuales de jardinería.

El Gobierno local dio cuenta de la declaración de nulos de los contratos de limpieza de edificios e instalaciones municipales y de alumbrado. La alcaldesa, María Pan, defendió su intención de abonar las facturas pendientes de 2023, por unos cuatro millones de euros, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Las habilitadas nacionales defienden que debe primero declararse la nulidad de los contratos y sanear la situación para después pagar, pero Pan aboga por agilizar. “Tenemos que salvar Cambre y eso pasa por un reconocimiento extrajudicial de crédito”, sostuvo. “No tiene por qué hacer caso a los informes de Intervención”, replicó al PP que, al hilo del informe resumen de control interno de 2023 de la interventora, denunció que 23 empresas trabajan “con contrato verbal”, lo cual es “ilegal”. Advirtió también que hay 1,85 millones de euros pendientes de “facturas irregulares”. El portavoz del BNG, Dani Carballada, defendió que el Gobierno “tiene la obligación de llegar al fondo de la cuestión” en las irregularidades en gratificaciones que ve la interventora.

“Las cosas importantes van a venir pronto a pleno y ahí se va a ver como se posiciona cada uno. A ver quién levanta la mano con todas las consecuencias, porque tiene consecuencias y responsabilidades”, apuntó la alcaldesa. Y auguró: “Posiblemente estaré pronto delante de un juez, porque se van a encargar algunas personas”.

El concejal de Economía y Hacienda, Dani Mallo, aseguró que se trabaja en dar pasos para “licitar los contratos que están en precario”. Pan afirmó que ya han sido informados por la secretaria y la interventora los nuevos pliegos para sacar a contratación el mantenimiento de zonas verdes, la limpieza de instalaciones municipales y el servicio de ayuda en el hogar.

En la sesión plenaria se aprobó la modificación de las comisiones informativas permanentes y los nombramientos de representantes de la Corporación municipal en órganos colegiados. Ambos puntos salieron adelante con los votos a favor de UxC, Alternativa y la edila no adscrita, el voto en contra del PP y la abstención del PSOE y BNG.

El portavoz del PSOE, Diego Alcantarilla, expuso en la sesión las razones de su grupo para no continuar en el bipartito. “Tras la dimisión del anterior alcalde, se pretendía dar una solución o, al menos, intentarlo. Se propuso llevar el área que podía dar solución al colapso, Contratación, pero de UxC solo recibimos desconfianza, ataques indiscriminados, miedo y falta de transparencia. No valoraron dejar de dirigir Contratación. Mientras no se cambie nada, nada cambiará”, defendió. La alcaldesa replicó que la solución que proponía el PSOE iba en la línea en la que ella misma había comenzado a trabajar y alegó: “Me pusieron una línea roja. Eso no es negociar, es imponer”.

El socialista criticó, además, la entrada en la Junta de Gobierno local de los dos ediles de Alternativa. “No es útil para la gobernabilidad de Cambre y su única responsabilidad es estar allí escuchando. Es una burla económica para los vecinos de Cambre”, aseguró y apuntó que “cada uno va a cobrar como el primer teniente de alcalde, mínimo 1.800 euros al mes por hacer lo mismo que el resto de concejales de la oposición en comisiones y plenos”.

La portavoz popular, Diana Piñeiro, criticó con dureza esta incorporación: “No es legítimo sorber y soplar al mismo tiempo por una retribución por su silencio mientras el Concello se desangra”. Y consideró que hay “un gobierno esquizofrénico” y “una junta de gobierno esquizofrénica”.

Pan aseguró que Alternativa “entra con voto y poder de decisión” y “no es un voto en blanco”. El portavoz del grupo, Raúl Varela, afirmó: “Primero vamos a salvar el barco y luego ya veremos si el capitán es el mejor”. Y replicó al PSOE: “Ustedes como copiloto no tienen derecho a dar lecciones de nada. Estuvieron cobrando 150.000 euros para que se sigan haciendo las mismas políticas”. Alcantarilla respondió: “No vienen a salvar el barco. No dudo de su capacidad. Otra cosa es que les dejen”.