"No se puede imaginar cómo me duele mi país", reconoce el director

"No se puede imaginar cómo me duele mi país". Así respondió Dudamel tras ser preguntado por la situación de Venezuela. "Hay mucho ruido. Si habláramos musicalmente, existe una gigantesca cacofonía y no se está creando armonía para el futuro", dictaminó, para incidir en que en momentos así, cuando se ha "tocado fondo", "las ideologías, los egos, los intereses personales, hay que ponerlos a un lado". "Lo más importante", enfatizó, es hallar "los puntos de encuentro", de "unión, para que Venezuela pueda encaminarse en un sendero de productividad" y de "paz".

El prestigioso director cree en la "fortaleza de un país que quiere salir adelante" y a ese objetivo conminó a "mirar". "Tenemos que buscar una salida", dijo, "buena" para "todos". "Tenemos que despojarnos todos de nuestros ideales y decir nuestro ideal tiene que ser Venezuela", proclamó. "En el caso del mundo también", añadió, porque estamos viviendo "un momento de conflictividad inmensa" frente a la que opuso la necesidad de "converger" para el futuro.