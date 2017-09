Pilar Abel recurrirá las pruebas de ADN que la descartan como hija de Dalí

La vidente Pilar Abel, la mujer que reclama la paternidad del pintor Salvador Dalí, anunció ayer su intención de recurrir las pruebas de ADN realizadas tras la exhumación de los restos del pintor porque "no se fía de la cadena de custodia" de las muestras. Dichos análisis, según informó el miércoles la Fundación Gala-Salvador Dalí, "permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de María Pilar Abel Martínez".

Abel, que insistió en que es hija del artista, expresó su "fe" en la juez que ordenó la exhumación de los restos y su intención de continuar "luchando". "Voy a recurrir y voy a aportar otro forense, porque no me fío", explicó Abel en un entrevista en TVE recogida por Europa Press. La vidente catalana recordó, asimismo, que no conoce personalmente a la magistrada y que "esta debía tener una base más fuerte" para ordenar la realización de las pruebas.