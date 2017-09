Médicos franceses observan mejoras en un joven en coma al estimular el nervio vago

Esperanza y cautela. Así ven varios neurólogos gallegos la noticia de que un hombre de 35 años de edad, que llevaba 15 en coma, haya comenzado a mostrar signos de consciencia a raíz de la estimulación del nervio vago. La terapia fue aplicada en el Hospital Neurológico Pierre Westheimer, de Lyon, en Francia.

Los médicos que lo atienden defienden que, a raíz de esa terapia, el joven sigue objetos con la mirada, mueve la cabeza procurando de dónde proceden sonidos o permanece atento a lecturas en alto.

"En este caso, se trata de un paciente que llevaba 15 años en coma considerado irreversible al que le hicieron una serie de pruebas antes de aplicarle la estimulación. Observaron que, después de la estimulación del nervio vago, aumentaba la actividad del cerebro y el paciente respondía a algún estímulo. En una situación considerada irreversible, han logrado una mejoría con un tratamiento. Eso es algo muy positivo, creo yo", señala Pablo Irimia, neurólogo gallego vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

"La técnica de estimulación del nervio vago -añadió Irimia- se utiliza desde hace bastante tiempo para tratar la depresión y epilepsia. Recientemente, también se está utilizando para ciertos tipos de dolor de cabeza. Es una técnica conocida que actúa en diferentes partes del cerebro, aunque no se conoce con detalle el mecanismo de actuación. Los lugares donde actúa son el tálamo y el troncocerebral".

Un centro donde se aplica esta terapia para la epilepsia es el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) donde trabaja el jefe de Neurofisiología Clínica, José Luis Relova. Preguntado por la terapia, señaló que "hay que tener cautela porque es un único paciente en el que se ha probado esta estimulación" que se aplica en epilepsias reticentes a los fármacos. "Es sorprendente que se haya utilizado en un paciente en coma. Pero desconozco el trabajo científico realizado. Tendría que tener más información del mismo en prensa científica para dar una opinión más adecuada", apuntó Relova. Recordó que, hace años, en una investigación, sí se realizaron estimulaciones del nervio mediano en un grupo de niños que mejoraban algo.

"No se pueden quitar conclusiones de un único caso. No sabemos exactamente si mejoró por la terapia o porque le tocaba mejorar en ese momento", apuntó el doctor gallego.

Por su parte, Irimia añade que "la mayoría de los pacientes en coma vigil durante más de un año, que están con los ojos abiertos sin responder a estímulos, se cree que van a quedar en esta situación de forma permanente y que no tendrán posibilidad de mejoría. Yo creo que nos da ánimos para seguir investigando en estas circunstancias ya que, a veces, hay situaciones en las que se piensa que no hay esperanza de mejoría. Se está viendo que no conocemos en detalle por qué en cerebros en coma tienen mejoría".