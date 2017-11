Netflix estrenará el próximo 1 de diciembre la serie de misterio Dark, una producción alemana escrita por Jantje Friese y dirigida por Baran bo Odar, y presentada en el Festival de Cine de Toronto este mismo año. Protagonizada por Louis Hofmann, Oliver Masucci y Jördis Triebel, está ambientada en una ciudad alemana, en donde la desaparición de dos niños pequeños destapa las dobles vidas y las relaciones rotas entre cuatro familias diferentes, según informó la plataforma digital.

Dark, que tiene tintes sobrenaturales porque lleva al espectador a la misma ciudad donde se desarrolla pero treinta años antes, está formada por diez episodios de una hora de duración.

Además, el próximo día 22, Netflix estrenará en exclusiva uno de los conciertos que Barbra Streisand ofreció dentro de la gira The Music... The Mem'ries... The Magic!.