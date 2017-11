"La custodia monoparental está predestinada a que se rompa el vínculo con un progenitor"

Los promotores de la iniciativa legislativa popular, la Asociación de Nais e Pais Separados de Galicia, están abiertos a cambios en el texto normativo que presentaron al Parlamento. Dentro del periodo de alegaciones y revisión que se abre ahora, la asociación también llevará el texto a jueces de familia, presidentes de las audiencias provinciales y a la Fiscalía para que aporten sus enmiendas a la ILP original. "No tenemos miedo a que el texto sea trabajado, ampliado o cambiado. Tenemos miedo a si todos los grupos parlamentarios van a trabajarlo", explica Lois Toirán, presidente de la asociación. Sus dudas se dirigen a En Marea y BNG, que han mostrado su división sobre la norma en el primer caso y el rechazo en el segundo.

Toirán cree que decir que la custodia compartida "es automática o está impuesta surge del interés o de la ignorancia". A su modo de ver, lo que sí "está impuesto por sentencia es la custodia monoparental", en el sentido que si uno de los progenitores se niega es muy difícil que se conceda actualmente. Luis Arjona es un padre de tres hijos cuya custodia tiene su madre. Participa activamente con la asociación no para mejorar su caso, dice, sino para que sus tres chicos, puedan disfrutarla en el futuro, si es preciso. Considera que "si una parte quiere la custodia en exclusiva, puede sabotear todo lo necesario" a la otra para conseguirla. Quería la custodia compartida para su caso, pero no la consiguió. Ahora, con el régimen de visitas considera que "la relación es muy precaria, no cumple la función" de crear "intimidad familiar" con él. "La custodia en exclusiva está predestinada a que los niños rompan el vínculo con el progenitor que no la tiene", dice. Para él lo ideal es la mediación.

Toirán hace una comparación entre custodia compartida y la discriminación positiva a las mujeres. "Se entiende y se comparte, y no se valora si está capacitada para el puesto porque se supone que sí. Aplicando esa misma medida habría que trata de empoderar al hombre", compara. Dice no entender qué derechos de la mujer agrede la custodia compartida, que éstos en todo caso "no pueden restringir a los de los niños" y apunta que el movimiento feminista "no es unánime" en su rechazo a esta fórmula.