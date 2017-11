La tasa de dispensación de antibióticos en Galicia, la segunda más alta de la década

El uso incorrecto y abusivo de los antibióticos puede provocar el desarrollo de bacterias resistentes que no respondan a tratamientos con estos fármacos. Por ello, las autoridades sanitarias de toda Europa instan a un consumo razonable de estos fármacos. Los datos de Sanidade revelan que pese a que la dispensación de estos medicamentos bajó ligeramente en 2016, la comunidad todavía registró la segunda tasa más elevada de la década. El Sergas manda un mensaje a los médicos a los que acusa de recetar de forma "innecesaria" este tipo de tratamiento y de hacer una "mala selección" de estos fármacos

Mantegamos los antibióticos funcionando. Ese es el lema con el que los organismos sanitarios europeos intentan, un año más, convencer a los ciudadanos de que no usen estos fármacos para catarros, que los tomen de forma responsable o que sigan los consejos de un facultativo en cuanto a dosis y duración del tratamiento. Pero no es el único colectivo al que la Xunta intenta concienciar en la jornada de hoy, Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Los farmacéuticos, y también los médicos, están asimismo en el punto de mira y la Xunta les pide a estos últimos que prescriban estos fármacos "responsablemente". Y es que un año más, 2016, el balance que realiza la Consellería de Sanidade sobre el uso no hospitalario de los antibióticos en Galicia a través del análisis de las recetas facturadas con cargo al Sistema Nacional de Salud revela que "se están recetando demasiados antibióticos y que están mal seleccionados".

De este modo lo sentencia el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña en dos informes, en los que especifica que en 2016 "el uso ambulatorio de antibióticos de Galicia, comparado con el de los países de Europa, fue excesivo, especialmente en lo que toca a penicilinas y quinolonas, hecho que solo se puede explicar porque se prescriben antibióticos cuando son innecesarios". Además, añade, "hay un uso excesivo de los de amplio espectro en relación a los de espectro reducido", lo que, "desde el punto de vista del control de las resistencias a antibióticos, sugiere una mala selección del tratamiento". Y la resistencia a estos fármacos "es una amenaza a la salud mundial", recuerdan en los informes.

El Sergas repite este aviso durante los últimos años, sobre todo tras 2015, cuando las dosis diarias por cada mil habitantes dispensadas en Galicia alcanzaron las 23,54, el récord desde que se analizan estos fármacos, en 2007. Parece que el mensaje del Sergas empieza a calar, ya que en 2016 por primera vez desde 2013 se rebajó la cantidad, un 2,6% con respecto a 2015. No obstante, la dosis diaria por mil habitantes (DHD) se sitúa en 22,92 y es la segunda cifra más elevada de la década y muy similar a la de 2014 (22,91). Si se analiza su evolución desde 2012, cuando se logró la más reducida (20,88), el incremento en la dispensación fue de un 9,8%.

Además, como advierte el Sergas, el dato está infraestimado porque no se incluyen los antibióticos dispensados en farmacias hospitalarias, sin receta médica (algo prohibido) o con recetas del sector privado, que podrían suponer un 9% más. En todo caso, se hablar de "aproximación al uso" porque son fármacos dispensados, no prescritos o consumidos.

El informe del Sergas permite constatar (aunque para ello solo analizan residentes) cómo a ellas se les vendieron más antibióticos que a ellos (24,4 DHD frente a 20,7). Según Sanidade, el año pasado se les dispensó al menos un antibiótico al 39% de las mujeres y al 30% de los hombres residentes en Galicia con derecho a farmacia financiada por el Sistema Nacional de Salud. En cuanto a edades, también solo residentes, el consumo más reducido se da de 15 a 64 años (31%) y los más elevados, en los mayores, de 75 o más año (45%). No obstante, Sanidade llama la atención sobre cómo el colectivo de menores de 15 años (41%) "esconde unas diferencias muy importantes, de modo que se le dispensó por lo menos un antibiótico al 59% de los de 0 a 4 años".

No en toda Galicia se emplean igual estos medicamentos. Si solo se analiza la cantidad, lidera el uso la gerencia de Ourense (25,8 de DHD), que sería la única, junto a Vigo, que supera la media de Galicia. Aunque luego el Sergas realiza un ajuste de los datos "por estar la dispensación tan asociada a la edad", Ourense sigue a la cabeza y Santiago a la cola en uso.

El principio activo más dispensado fue la amoxicilina-clavulánico, que supuso un 43% de las dosis diarias por mil habitantes totales. Esto preocupa a la Xunta, que incide en que es "especialmente negativa" la "proporción que en Galicia suponen las recetas de amoxicilina con ácido clavulánico, que en 2016" fue "más elevada que la de ningún país de Europa". Por el contrario, añade, las recetas de penicilinas sensibles a betalactamasas fue "de las más bajas". Por ello considera que en Galicia "urge", "como en años anteriores", reducir el uso de amoxicilina-clavulánico, el del fluoroquinolonas y el de cefalosporinas de tercera generación y elevar el de penicilinas sensibles a betalactamasas.