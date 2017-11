Pacientes piden visibilizar la esclerosis múltiple que afecta a 47.000 españoles

Belén Martín, presentadora de televisión y paciente de esclerosis múltiple -una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y que no tiene cura- confiesa que uno de los mayores problemas de esta dolencia es el "miedo a salir del armario" y reconocer entre tus compañeros tu día a día. Con motivo de la celebración del encuentro Link EM 2017 en Madrid, Belén reiteró la necesidad de "visibilizar" la dolencia, que sufren aproximadamente 47.000 personas en España. "La esclerosis es una enfermedad muy invisible, y lo que no se ve parece que no existe", lamenta.

La jornada, organizada por el Ministerio de Sanidad junto con Esclerosis Múltiple España y otras entidades, ha reunido en Madrid a una decena de enfermos de esclerosis con sus familiares, amigos y parejas con el objetivo de tender puentes comunicativos entre los pacientes y su entorno. "Nadie está en tu cuerpo para saber mejor que tú qué es lo que necesitas", asegura Belén, que fue diagnosticada cuando tenía 28 años y confesó públicamente su enfermedad en televisión. Y lo hizo con la intención de "sensibilizar", puesto que, cree que "la incompresión" es una de las peores consecuencias de esta dolencia.