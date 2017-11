El riesgo de confiarse y dejar que el niño 'haga lo que quiera' con el animal

Internet está plagado de vídeos en el que niños pequeños hacen de todo a perros y gatos ante la paciencia infinita del animal. Los veterinarios advierten de los riesgos de esta conducta e insta a no dejar nunca que los pequeños, aunque sea jugando, actúen así con su mascota. "Es una situación nada recomendable ya que aunque aparentemente se dejen hacer de todo, la mayor parte de las veces no están cómodos y están dando señales de que no quieren que les traten así, con el riesgo que esto supone ya que puede llevar a que reaccionen de forma agresiva", indica la veterinaria etóloga Rita Campos. ¿Qué señales pueden alertar de que el perro ha perdido la paciencia? "Cuando se lamen el hocico con la lengua es un modo de frenar el estrés que están viviendo, otra señal es girar la cabeza hacia el otro lado", añade la veterinaria Ana Eltamcheh, quien recomienda no dejar nunca solos al bebé y el animal.