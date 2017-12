Una ´red social´ en la televisión

Crear una especie de red social para mayores que funcione a través del televisor y que además de paliar la soledad que pueda vivir este colectivo les ayude a recordar cuándo deben tomar la medicación o alertar a su familia en caso de tener alguna emergencia. Esta es la finalidad con la que nace OMNI Assitance, un sistema diseñado por la empresa coruñesa Scio Innovation Tchnologies y que da una vuelta de tuerca a la clásica teleasistencia. "El proyecto surge con la idea de ser un sistema de acompañamiento para personas mayores o dependientes que viven solos", indica el consejero de OMNI, Enrique Montero, quien explica que la teleasistencia es una opción que puede añadirse o no al OMNI.

La brecha digital que sufren muchos de los mayores actuales es lo que provocó que esta empresa coruñesa apostase por la televisión -"algo que utiliza la mayoría y con lo que se manejan con agilidad"- para implantar este sistema. "Tendrán un mando sencillo con solo seis teclas y al margen de los canales habituales, se le configurarán otros para poder llamar a quienes quieran: sus hijos, amigos, otros usuarios", indica Montero, quien explica al funcionamiento. "Basta con que se sitúen en el canal que quieran, por ejemplo el de su hijo, y saltará un mensaje de si quieren llamarlo. Si le dan a 'sí' se llamará por videoconferencia a la persona de ese canal", indica y añade: "La idea es que puedan conectar con otras personas que tienen este sistema y hablar o hacer una tertulia entre todos. Buscamos poder llegar a una especie de red social para personas mayores".

"Es un programa no invasivo. Porque el mayor solo contesta a las llamadas si acepta en el mando, de forma que si no quiere, no hace falta contestar", indica Montero, quien explica que este sistema estará en el mercado en enero.

Y para quienes quieran aprovechar este programa para realizar un control de su familiar existe la posibilidad de contratar varios servicios extra. Uno de ellos es la agenda, en donde a través de un mensaje en la televisión se recordará al usuario que debe tomar una medicina o que mañana le toca consulta en el ambulatorio. Otra opción es el sistema clásico de teleasistencia. Cuando el mayor pulse el botón de la terminal que llevará siempre encima se encenderá la televisión y automáticamente se llamará a la persona que se tenga configurada para avisar en caso de emergencia. Por último se pueden parametrizar costumbres del usuario y que salte una alerta si no enciende la tele a determinada hora, por ejemplo.