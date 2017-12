Las rupturas matrimoniales caen casi un 10% en Galicia en el tercer trimestre del año

El número de demandas de ruptura matrimonial, entre separaciones y divorcios, presentadas en Galicia en el tercer trimestre descendió un 9,1%, al pasar de 1.301 en 2016 a 1.182 este año en los juzgados de la comunidad. Según los datos hechos públicos ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, han bajado un 9,7% los divorcios consensuados (de 701 a 633 y un 11,7% los no consensuados (de 548 a 484).

Con respecto a las separaciones de mutuo acuerdo, ascendieron de 35 a 43, y se registraron 22 contenciosas frente a las 17 del tercer trimestre del año pasado. Entre julio y septiembre de este año, se contabilizó una petición de nulidad matrimonial.

Con datos de población de fecha 1 de enero de 2017, Galicia registró 4,37 peticiones por de ruptura matrimonial por cada 10.000 habitantes, ligeramente por debajo de la media estatal (4,79). En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales, y en los de modificación de medidas no consensuados, bajaron en el tercer trimestre de este año; por el contrario han subido los consensuados. Entre julio y septiembre se iniciaron 112 procedimientos de modificación de medidas de mutuo acuerdo, un 12 % más; mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas fueron 327, un 7,1 % menos.