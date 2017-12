Somos lo que le preguntamos a Google

Las grandes empresas se gastan millonadas en realizar estudios de mercado para conocer a sus clientes y así venderles mejor sus productos. Pero no hace falta grandes inversiones para saber lo que piensan. Simplemente basta acudir a Google para conocerlo. No solo es el buscador más utilizado del mundo -lo usan casi 4.000 internautas- sino que es capaz de ofrecer el mayor estudio de mercado y, por qué no decirlo, de la sociedad en la que vivimos.

Ya lo dice Philip Kotler, el padre del marketing moderno, "Google es lo más cercano que tenemos a Dios, pues siempre tiene una respuesta". Es como nuestras madres, pero en digital.

Desde hace unos años, Google se ha convertido en nuestro gran oráculo. Sabe todas las necesidades que tenemos porque siempre acudimos a él cuando nos asalta una duda.

Le preguntamos por cualquier historia rara, curiosa o insólita que se nos pasa por la cabeza. Por ejemplo, hay más de 25 millones de personas que cada mes buscan en Google la palabra "Google". ¿Qué pretenden? ¿Romper el buscador? ¿Que entre en un bucle infinito? También hay unos cuantos miles que preguntan "¿cómo esconder un cadáver?".

Como cada año por estas fechas, Google ha sacado el listado de lo que más hemos buscado durante 2017. Es una radiografía perfecta de cuáles son nuestras dudas existenciales y cuáles han sido las noticias más destacadas de los últimos 12 meses.

Como no podía ser de otra forma, todo el tema de Cataluña ha liderado las búsquedas de los españoles. Aunque no lo parezca, y creamos que el procés lleva con nosotros todo el año, se activó tras las vacaciones de verano. Y desde entonces no hemos tenido descanso. La palabra "Cataluña" lidera las búsquedas generales. "Puigdemont" ocupa el cuarto puesto. Pero también le hemos preguntado a Google "¿qué es el artículo 155?", "¿qué es la DUI?" o "¿qué es la CUP?". Todas ellas relacionadas con el lío catalán.

Cataluña ha monopolizado las búsquedas, pero los internautas también nos hemos interesado por otros acontecimientos como el atentado en La Rambla de Barcelona o las muertes de Bimba Bosé y Ángel Nieto.

Si somos lo que nos preguntamos, este año los españoles tuvimos algunas dudas existenciales que quisimos resolver. Además de los términos más buscados, Google también ofrece las cuestiones que con mayor asiduidad le hacemos al buscador. En la primera posición una pregunta que debe martirizar a muchos: "¿cómo eres según tu nombre?". Esta fue la interpelación que más le hicimos al buscador en los últimos doce meses. Pero no es la única que intentaba saciar una duda existencial. "¿Cómo eres según tu signo?" se cuela entre las siete primeras.

Facebook también ha sacado su listado de los temas que más han acaparado la atención de los españoles en esta red social y no se diferencian mucho de los de Google. Los ataques de Barcelona y Cambrils, el tema catalán o la muerte de Bimba Bosé también aparecen entre los asuntos más destacados.

Y Netflix, el servicio de películas y series por streaming, también ha hecho público su particular resumen de 2017. Y entre todos los datos destaca -atención- que uno de sus usuarios vio los 365 días del año la película Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra. Eso sí que es tener una vida plena y feliz y no la de los que le preguntan a Google "¿qué es el artículo 155?", "¿qué es la DUI?" o "¿cómo eres según tu nombre?".