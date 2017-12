"Para sorprender a mi hija me disfracé de Papá Noel y fui a un estudio de maquillaje"

Xosé Ramón Gayoso se considera un apasionado de la Navidad, época que disfruta siempre en familia. "Tengo espíritu desde pequeño porque me educaron bajo la influencia de estas costumbres", señala. El presentador coruñés recuerda con emoción un año en el que sorprendió a su hija: "Me disfracé de Papá Noel y fui a un estudio de maquillaje en el que me pintaron tan bien que al salir los niños me saludaban por la calle y mi hija se subió a mis brazos pensando que era el verdadero". Para el nuevo año, Gayoso tiene muy claro cuál es su deseo: "que nos respetemos más y mejoremos la convivencia entre todos".