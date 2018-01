Fronteras que hacen peligrar la salud

Miguel Ángel Álvarez convive con un marcapasos desde agosto. Este gallego no planeaba ponerse enfermo estas navidades cuando, con su mujer, May Feijóo, se desplazó a la Comunidad Valenciana para pasar las fiestas con la familia. Pero pasó. En Fin de Año ingresó en el Hospital Puerto Sagunto con una insuficiencia cardíaca congestiva y otra respiratoria aguda sobre crónica. Le dieron el alta con la prescripción de 18 horas de oxígeno al día, aunque acabó necesitando alguna más. Le instalaron la máquina necesaria en casa de sus parientes, pero cuando pidió una portátil para regresar a Galicia se la denegaron alegando que "no es valenciano", según denuncia su esposa. A pesar de que buscaron otros medios, no les quedó más remedio que volar sin ella y el personal de Iberia tuvo que socorrerle. Lo hacen público para que se ponga remedio a estas situaciones y se derriben las barreras administrativas que impiden la continuidad de la atención sanitaria entre comunidades.

May vivió una auténtica odisea para poder regresar con su marido en los dos vuelos que contrataron para el 4 de enero. Tras el festivo de Año Nuevo, el 2 de enero se pone en contacto con la concesionaria del servicio de oxigenoterapia en la Comunidad Valenciana, Gasmedia, para pedir un concentrador portátil. Le exigen un informe médico. Acude al centro de salud que, como desplazados, les correspondía en Sagunto, pero les remiten a un neumólogo. Va a las urgencias en las que le atendieron y le responden que tampoco pueden hacer nada. Al final, recurre al Servicio de Neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, al tanto del caso porque, gracias a su médico de familia, ya le habían tramitado la colocación de una máquina en la casa de Vigo para su regreso.