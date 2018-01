El dolor de Valeria: "Espero que no te haya hecho sufrir"

Valeria, la hermana pequeña de Diana Quer, ha vuelto a recurrir a las redes sociales para canalizar su dolor, rabia y frustración por la muerte de su familiar y contra El Chicle, detenido como presunto autor del crimen. "Qué duras son las noches desde que recibimos la última noticia... No puedo dormir desde hace días. Te echo de menos hermanita, espero que la autopsia salga bien y quedarnos con La Paz de que este ser no te haya hecho sufrir más aún de lo que nos esperamos", cuenta en su último mensaje de Twitter. El anterior lo difundió en las primeras horas del día 1: "Segundo año sin tomar las uvas... Te necesito más de lo que piensas". Y justo antes, Valeria Quer reprochaba con amargura que el El Chicle se cubriera el rostro con una bolsa durante los registros y su llegada a los juzgados. "Tanto valor para intentar abusar de mi hermana y tan poco para dar la cara ahora", colgaba en su cuenta de Twitter junto con una foto del autor de la muerte de Diana Quer. "Me has quitado lo que más necesitaba solo por darte el gusto una noche. Avergonzada tendrá que estar el día de mañana tu hija sabiendo que tiene un padre como tú", censura.