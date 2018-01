El padre de El Chicle: "Es mentira, no tiene cojones ni para matar una gallina"

Los padres de El Chicle, el autor confeso de la muerte de Diana Quer, tienen una visión completamente distinta, totalmente contradictoria, sobre la forma de ser de su hijo. Para el progenitor, José Enrique Abuín es inofensivo, inocente y la Guardia Civil se equivoca con su detención. "No tiene cojones ni para matar a una gallina o a un ratón", proclama. Por su parte, la opinión de la madre se sitúa en el extremo opuesto. "Mi hijo es un monstruo, un asesino", aseguró ayer frente a la casa de El Chicle en una entrevista a Telecinco, tras lo que añadió que espera que cuente toda la verdad aunque eso le cueste pudrirse en la cárcel.

El padre, en unas breves declaraciones a Antena 3, defendió con ganas la inocencia de su hijo. No cree que pudiera haber perpetrado un crimen como del que se le acusa o incluso que traficara a pequeña escala con droga. "Eso es mentira. No mata ni una gallina ni un ratón. No tiene cojones", declaró a las puertas de su domicilio, si bien aparecía visiblemente nervioso.

"La Guardia Civil se equivoca con él, las cosas se están haciendo mal", añadió el padre de El Chicle, que lleva ingresado en la cárcel de Teixeiro desde el pasado día 1 tras confesar que mató accidentalmente a Diana Quer -dice que la atropelló con el coche- y mostrar a la Guardia Civil el lugar donde había tirado el cuerpo de la joven tras acabar con su vida.

Por su parte, la madre no ocultó la repulsa que le produce el comportamiento de su vástago. "Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", relató la madre en una entrevista en Telecinco, en la que ha aprovechado para pedir perdón a los padres y a la hermana de Diana Quer.

"No esperaba esto de mi hijo, siento mucho lo que están viviendo. Lo siento como si fuera una hija mía", explicó la mujer entre lágrimas. Acompañada por la tía del confeso autor de la muerte de Diana Quer, la madre narró junto a la casa de El Chicle en Taragoña (Rianxo) la "vergüenza" por la que está pasando su familia. "No salgo de casa porque es una vergüenza, un dolor muy grande. Estamos en tratamiento psicológico", señaló.

La madre de El Chicle pidió a su hijo ante las cámaras de televisión que cuente "toda la verdad aunque se pudra en la cárcel". "¿Por qué has hecho esto teniendo una hija y una mujer?", se preguntaba. "Mi hijo es chulesco y mentiroso, pero nunca le vi agresivo o violento", precisaba la mujer, para añadir que cuando le preguntaban a El Chicle por la muerte de la joven madrileña, éste respondía que "el que hubiera hecho eso no tenía perdón".

Por otra parte, la madre también asegura que la esposa de José Enrique Abuín está "destrozada" por la familia de Diana Quer, y que "ya no le quiere". "Me dice que si tiene que echar toda la vida en la cárcel, que así sea, y se pregunta con quién vivía realmente", contó la mujer ante las cámaras.