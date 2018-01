La UCO compara el caso de Diana con la desaparición de Yéremi Vargas

La UCO de la Guardia Civil ha relacionado la investigación del caso Diana Quer con una desaparición "muy parecida" ocurrida en Canarias. Si bien no lo citaron expresamente, este paralelismo se corresponde con el caso Yéremi Vargas, el niño desaparecido en Gran Canaria en marzo de 2007. Al igual que ocurrió hasta ahora con Diana, todavía no se pudo hallar el cuerpo del menor y el principal sospechoso -conocido como El Rubio- contaría también con una coartada familiar. "Estos son los casos más difíciles de investigar: no hay testigo, ni móvil ni víctima", explicaba Sánchez Corbí.