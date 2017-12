Los obispos premian a Pepe Domingo Castaño y a Sergio Martín

La Conferencia Episcopal Española (CEE) reconoció ayer con los Premios ¡Bravo! al corresponsal de guerra Antonio Pampliega, al director de los Desayunos de TVE, Sergio Martín, y al periodista de la Cadena Cope Pepe Domingo Castaño, entre otros. Estos galardones reconocen "la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos".

La CEE dio a conocer ayer el nombre de los premiados de esta edición y que serán entregados en un ceremonia el próximo 22 de enero. Así, el Premio ¡Bravo! Especial es para Julián del Olmo, por su trayectoria profesional y pastoral, el Premio ¡Bravo! de Prensa para Antonio Pampliega, corresponsal de guerra, por su compromiso social y el ¡Bravo! de Radio para Pepe Domingo Castaño, por su capacidad creativa en la comunicación radiofónica.

El ¡Bravo! de Televisión será entregado a Sergio Martín, director de Los Desayunos de TVE, el de Nuevas Tecnologías a Aleteia, portal de información y pensamiento católico, el de Cine a Converso, de David Arratíbel, el de Publicidad a la campaña Con los abuelos somos +Familia, de Hirukide y el de Música a Íñigo Pírfano, por su proyecto musical y solidario A kiss for all the world.

El Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano es para la cobertura informativa de los años jubilares de Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz.