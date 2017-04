Adiós a la actriz Fely Manzano

La actriz ourensana Fely Manzano falleció ayer a los 74 años, según informó la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), donde manifestaron su pesar por esta muerte y destacaron la "larguísima trayectoria" tanto en el teatro como en el sector audiovisual de la comunidad que realizó esta artista. Pese a participar en numerosos proyectos, algunos de ellos a nivel estatal, uno de los papeles por el que es más recordaba es por el de madre de Miro Pereira en la serie Pratos Combinados de la Televisión de Galicia (TVG).



Nacida en Ourense en 1942, Manzano desarrolló su trabajo en los ámbitos del teatro y del audiovisual. En el campo cinematográfico, participó en una gran variedad de películas, comenzando por la histórica Urxa (Carlos Piñeiro y Alfredo García Pinal, 1989).



Tras ese título, Manzano también formó parte de los elencos de cintas como Lena, de Gonzalo Tapia; Divertimento, de José García Hernández; A los que aman, de Isabel Coixet; A lingua das bolboretas, de José Luis Cuerda; El regalo de Silvia, Dionisio Pérez Galindo, o El tesoro, de Manuel Martín Cuenca.



En la televisión, la actriz fue un rostro habitual para el público gallego con su participación en series de la TVG como la histórica Pratos Combinados o A vida por diante. A nivel estatal, participó en series como El Comisario o El oro y el Barro.



Su trabajo sobre las tablas comenzó en el Teatro Español Universitario en obras como El embrujado o El zoo de cristal. En Galicia, trabajó con diversas compañías y participó en distintos montajes del Centro Dramático Galego. En la institución de teatro pública, Manzano formó parte de producciones como As tres irmás, dirigida por Xosé M. Rabón; Espectros, bajo las órdenes de Manuel Lourenzo, o A casa dos afogados, también con Lourenzo.



Entre las distinciones recibidas, destaca el Premio de Honor Fernando Rey de los Premios Mestre Mateo en 2015, concedido por la Academia Galega do Audiovisual. Un galardón que recibió de manos de una de sus compañeras en la serie Pratos Combinados, Mabel Rivera, quien interpretaba a la mujer de Miro Pereira.



"Hoy nos dejó la actriz, pero sobre todo la amiga y compañera Fely Manzano. Muchos recuerdos compartidos contigo. Hasta siempre". De este modo, la Academia Galega do Audiovisual daba el último adiós a la intérprete en las redes sociales.